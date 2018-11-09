Работа ВСК в Раде по делу Гандзюк будет мешать следствию, - Луценко

Фото: Юрий Луценко (РБК-Украина)

Он добавил, что ГПУ не согласится предоставить информацию о расследовании дела в отношении Гандзюк Временной следственной комиссии парламента

Расследование дела относительно нападения на активистку Екатерину Гандзюк Временной следственной комиссией Верховной рады будет мешать следствию, которое ведут правоохранители. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой", сообщает РБК-Украина.

"В случае если уголовное дело возбуждено, следствие продолжается, ВСК не может параллельно вести следствие. Не может ВСК вести следствие параллельно с государственными институтами. Потому что мы несем ответственность за Конституцией и законом. А эти "крикуны" сейчас будут говорить на ВСК, что захотят и не несут никакой ответственности. Причем мешают официальному следствию", - заявил Луценко.

Он добавил, что ГПУ не согласится предоставить информацию о расследовании дела в отношении Екатерины Гандзюк Временной следственной комиссии парламента.

"ВСК создали, окей. Будут приглашать правоохранителей, они будут с уважением к парламенту приходить и отвечать, что не имеют права разглашать данные досудебного следствия", - добавил он.

Напомним, в пресс-службе Администрации президента Украины сообщили, что Петр Порошенко не принял заявление генпрокурора Юрия Луценко об отставке с должности.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 6 ноября в ходе выступления в парламенте с отчетом о ходе расследования убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Луценко заявил, что намерен представить главе государства заявление об отставке. При этом генпрокурор попросил парламент рассмотреть это заявление на этой неделе.