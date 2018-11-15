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Виїзне засідання ТСК у справі Гандзюк відбудеться у Херсоні 29-30 листопада

Новини » Політика    15.11.2018 - 11:16
Виїзне засідання ТСК у справі Гандзюк відбудеться у Херсоні 29-30 листопада
Фото: Борислав Береза (РБК-Україна, Віталій Носач)

Наступного тижня виїзне засідання вирішили не проводити через пленарні засідання ВР

Перше виїзне засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування нападів на активістів відбудеться у Херсоні 29-30 листопада. Про це під час відкриття засідання повідомив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар зазначив, що наступного тижня засідання не може бути проведене, оскільки це пленарний тиждень.

"Переходимо до пункту про розгляд дати виїзного засідання у місті Херсоні. Наступний тиждень сесійний, але 26 листопада - це вже не сесійний тиждень. Було б найкраще на початку тижня", - заявив Береза.

За пропозицією членів комісії виїзне засідання триватиме впродовж двох днів.

"Більшістю голосів рішення прийнято.  Ми їдемо до Херсону. 29-го і 30 листопада працюємо там", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше Береза ​​повідомив, що представники влади Херсонської області напередодні попередили про свою відсутність на засіданні ТСК через критичну ситуацію із теплопостачанням у Херсоні. У зв'язку з цим було вирішено провести виїзне засідання, так як до Києва не з'явилися глава Херсонської облради Владислав Мангер, депутат міськради Дмитро Ільченко і адвокат померлої Катерини Гандзюк Євгенія Закревська.

Як писало РБК-Україна раніше, генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що робота ТСК у справі Гандзюк буде заважати слідству.

Додамо, раніше в ТСК по справі Гандзюк повідомили, що комісія буде працювати частково в закритому режимі.

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Новини України ХерсонВСКВерховна РадаКатерина Гандзюк
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