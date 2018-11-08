ВСК по Гандзюк будет работать частично в закрытом режиме

Фото: Екатерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

На заседание ВСК пригласят главу Херсонской ОГА

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады по расследованию убийства Гандзюк частично будет работать в закрытом режиме без присутствия прессы. Об этом заявил председатель ВСК, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, участие в работе комиссии примут представители ГПУ, СБУ, мэр Херсона, председатель Херсонской ОГА.

"Стопроцентно также будут представители погибшей. Могу сказать, что работа ВСК будет происходить как в открытом, так и в закрытом режиме. Ведь 100% будут вопросы, которые являются государственной тайной и вопросы, которые являются тайной следствия", - сообщил Береза.

По его словам, комиссия Верховной рады также планирует провести выездное заседание в Херсоне.

"Первое выездное заседание будет в Херсоне. Мы определимся на следующей неделе", - добавил он.

По словам парламентариев, выездное заседание ВСК относительно расследования нападений на активистов должны происходить также и в Одессе.

Отметим, во время сегодняшнего заседания ВСК адвокат умершей общественной активистки Екатерины Гандзюк выдвинула требование исключить из состава комиссии народного депутата Антона Геращенко. Причиной адвокат назвала то, что Геращенко неоднократно говорил неправду по делу нападения на активистку.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что все материалы расследования убийства Гандзюк полностью засекречены. Луценко, в частности, подчеркнул, что следствие не завершено, а поэтому созданная Советом комиссия не сможет получить доступ к документам.

Добавим, в Херсоне 7 ноября 2018 года не пустили на церемонию прощания с общественной активисткой Екатериной Гандзюк главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева.