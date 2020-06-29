На выезде из Одессы образовалась большая пробка

Фото: пробка на выезде из Одессы (odessa.online)

Наибольшее скопление машин наблюдается в районе дамбы Хаджибейского лимана

На выезде из Одессы в районе поселка Алтестово образовалась большая пробка. Движение затруднено на отрезке дороги протяженностью около 2-3 км.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Вероятно, пробка вызвана возвращением с отдыха в Киев сотен машин киевлян и жителей других городов, которые ранее приезжали в Одессу на отдых в связи с длительными выходными.

По данным Google Maps, пробка растянулась на несколько километров. Наибольшее скопление машин - в районе дамбы Хаджибейского лимана.

Напомним, в пятницу многие украинцы двинулись на отдых в Одессу, на дамбе Хаджибейского лимана образовалась километровая пробка, в том числе - из-за дорожных работ.

Также публиковались фото многотысячной толпы украинцев, которые гуляли по Одессе, игнорируя карантинные правила.

Отметим, Одесская область входит в список регионов, в которых эпидемиологическая ситуация не позволяет ослаблять карантин.

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Автор: Роман Калиниченко