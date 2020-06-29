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На виїзді з Одеси утворилася велика пробка

Новини » Надзвичайні події     29.06.2020 - 14:21
На виїзді з Одеси утворилася велика пробка
Фото: пробка на виїзді з Одеси (odessa.online)

Найбільше скупчення машин спостерігається в районі дамби Хаджибейського лиману

На виїзді з Одеси в районі селища Алтестове утворилася велика пробка. Рух ускладнено на відрізку дороги протяжністю близько 2-3 км.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Певно, пробка викликана поверненням з відпочинку у Київ сотень машин киян та жителів інших міст, які раніше приїжджали до Одеси на відпочинок у зв'язку з тривалими вихідними.

Судячи з даних Google Maps, пробка розтягнулася на кілька кілометрів. Найбільше скупчення машин - в районі дамби Хаджибейського лиману.На виїзді з Одеси утворилася велика пробка

Нагадаємо, у п'ятницю багато українців рушили на відпочинок в Одесу, на дамбі Хаджибейського лиману утворилася кілометрова пробка, в тому числі - через дорожні роботи.

Також публікувалися фото багатотисячного натовпу українців, які гуляли по Одесі, ігноруючи карантинні правила.

Зазначимо, Одеська область входить до списку регіонів, у яких епідеміологічна ситуація не дозволяє послаблювати карантин.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Одесапробки
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