Киев и 12 областей не готовы к ослаблению карантина

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

К списку добавились Ивано-Франковская и Харьковская области

По состоянию на 29 июня 12 областей и Киев не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Указанные регионы не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения.

Об этом сообщили в Минздраве.

В частности, карантин не готовы ослабить Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

По сравнению со вчерашним днем, в список таких регионов добавились Ивано-Франковская и Харьковская области. В то же время, эпидемические показатели позволяют ослабить карантин Николаевской области, которая еще вчера была в "красной зоне".

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано 646 случаев коронавируса, больше всего больных обнаружили во Львовской, Ровенской и Волынской областях.

Днем ранее Минздрав зарегистрировал более 900 случаев инфекции, однако количество областей, которые не были готовы к ослаблению карантина, было меньшим.

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Автор: Роман Калиниченко