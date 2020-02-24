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На выезде из Киева насмерть сбили пешехода

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 05:34
На выезде из Киева насмерть сбили пешехода
Фото: машина, которая сбила пешехода (kiev.informator.ua)

За рулем автомобиля был иностранец

На выезде из Киева, на Бориспольском шоссе, произошло смертельное ДТП с участием перехода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Отмечается, что автомобиль Jeep сбил мужчину. К приезду врачей он умер. Авария произошла 23 февраля около 22:50.

Как выяснили правоохранители, Jeep выехал на Бориспольское шоссе со стороны Киева. В этот момент на проезжую часть выбежал мужчина, который попал прямо под колеса автомобиля. Водитель-гражданин Германии пытался избежать столкновения, но к сожалению, не удалось. Машина остановилась через 400 метров от места ДТП.

Прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть пешехода. Погибшему было 32 года. Авария случилась прямо над подземным переходом.

Ранее сообщалось, что вечером в воскресенье, 16 февраля, в Днепре при побеге от правоохранителей водитель сбил трех человек на пешеходном переходе.

РБК-Украина писало, что в городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей. Один человек погиб на месте аварии.

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