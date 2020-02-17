В Днепре во время побега от полиции автомобиль сбил трех пешеходов

Иллюстративное фото (dp.informator.ua)

В результате инцидента один человек погиб, двое получили тяжелые травмы

Вечером в воскресенье, 16 февраля, в Днепре при побеге от правоохранителей автомобиль сбил трех человек на пешеходном переходе: Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook патрульной полиции Днепропетровской области.

В результате инцидента один человек погиб, двое получили тяжелые травмы. Один из пострадавших - ребенок.

"Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл задние дверцы во время движения авто, и крикнул о помощи. Это заметил экипаж и не мог не отреагировать, подав водителю автомобиля требование об остановке", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что водитель автомобиля в течение 10 минут на большой скорости пытался скрыться от полиции, нарушая ПДД. На перекрестке проспекта Слобожанского и улицы Воронежской водитель не справился с управлением, сбил трех пешеходов и вылетел на обочину, зацепил столб и перелетел через тротуар, едва не сбив еще двух человек.

"Двое людей, мужчина и ребенок, получили тяжелые травмы, еще один человек, отец ребенка, погиб на месте", - сообщили в полиции.

После совершения ДТП из Audi выбежали трое человек. Двое из них пытались бежать, а другой сообщил патрульным, что неизвестные силой отстранили его от управления машиной и везли в неизвестном направлении.

Беглецов задержали. В салоне авто, а также в кармане одного из нарушителей, полицейские нашли пистолеты.

Выяснилось, что мужчина убегавший от полиции за рулем Audi находился в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г. Севастополь по ст. 189 (вымогательство) УК.

Видеозапись момента аварии опубликовал Информатор.Днепр.

Напомним, в воскресенье в городе Бровары Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей. Один человек погиб на месте аварии.

РБК-Украина писало, что 14 февраля в Киеве пьяный водитель автомобиля "Ауди" въехал в маршрутку, в результате столкновения пострадали 6 человек.