ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На виїзді з Києва насмерть збили пішохода

Новини » Надзвичайні події     24.02.2020 - 05:34
На виїзді з Києва насмерть збили пішохода
Фото: машина, яка збила пішохода (kiev.informator.ua)

За кермом автомобіля був іноземець

На виїзді з Києва, на Бориспільському шосе, сталося смертельне ДТП за участю переходу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Наголошується, що автомобіль Jeep збив чоловіка. До приїзду лікарів він помер. Аварія сталася 23 лютого близько 22:50.

Як з'ясували правоохоронці, Jeep виїхав на Бориспільське шосе з боку Києва. У цей момент на проїжджу частину вибіг чоловік, який потрапив прямо під колеса автомобіля. Водій-громадянин Німеччини намагався уникнути зіткнення, але на жаль, не вдалося. Машина зупинилася через 400 метрів від місця ДТП.

Прибулим лікарям залишалося лише констатувати смерть пішохода. Загиблому було 32 роки. Аварія сталася прямо над підземним переходом.

Раніше повідомлялося, що ввечері в неділю, 16 лютого, у Дніпрі при втечі від правоохоронців водій збив трьох людей на пішохідному переході.

РБК-Україна писало, що в місті Бровари Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. Одна людина загинула на місці аварії.

У Миколаївській області зіткнулися маршрутка та вантажівка, є постраждалі У Києві автомобіль BMW в'їхав у зупинку з людьми
Новини України ДТПпешеход
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся