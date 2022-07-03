Выезд мужчин за границу: в Раде предлагают расширить список категорий

Верховная рада предлагает расширить список категорий мужчин, которым разрешен выезд из Украины за границу во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответсвующий законопроект.
В проекте закона предлагается дать право мужчинам покидать территорию Украины, у которых двое детей до 14 лет, 1 ребенок до 14 лет и беременная супруга, или же один ребенок до 3 лет.
Кроме того, предлагается разрешить выезжать за границу лицам:
Напомним, в Верховной раде предлагают урегулировать законом вопрос выезда мужчин за границу во время войны.
Кроме того, в Раде предлагают запретить выезжать за границу украинцам, у которых есть доступ к государственной тайне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.