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Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій

Фото: Рада пропонує розширити категорії чоловіків, яким дозволено виїзд за кордон (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерія Поліщук

Верховна рада пропонує розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд з України за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект.

У проекті закону пропонується дати право чоловікам залишати територію України, у яких двоє дітей до 14 років, 1 дитина до 14 років і вагітна дружина, або ж одна дитина до 3 років.

Крім того, пропонується дозволити виїжджати за кордон особам:

  • мають в інших країнах нерухомість, бізнес (в
    власників, або співвласників), посвідка на постійне проживання,
  • які мають діючі робочі або спортивні контракти,
  • моряк
  • особам, які будуть реально приносити незрівнянно більше користі вітчизняній економіці, ніж перебуваючи в Україні часто без роботи і без можливостей утримувати себе і сім'ї.
  • для участі в міжнародних змаганнях, навчально-тренувальних зборах і т. д.

Нагадаємо, у Верховній раді пропонують врегулювати законом питання виїзду чоловіків за кордон під час війни.

Крім того, в Раді пропонують заборонити виїжджати за кордон українцям, у яких є доступ до державної таємниці.

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