Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій

Верховна рада пропонує розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд з України за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект .

У проекті закону пропонується дати право чоловікам залишати територію України, у яких двоє дітей до 14 років, 1 дитина до 14 років і вагітна дружина, або ж одна дитина до 3 років.

Крім того, пропонується дозволити виїжджати за кордон особам: