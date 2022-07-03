Виїзд чоловіків за кордон: у Раді пропонують розширити список категорій

Верховна рада пропонує розширити список категорій чоловіків, яким дозволено виїзд з України за кордон під час воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект.
У проекті закону пропонується дати право чоловікам залишати територію України, у яких двоє дітей до 14 років, 1 дитина до 14 років і вагітна дружина, або ж одна дитина до 3 років.
Крім того, пропонується дозволити виїжджати за кордон особам:
Нагадаємо, у Верховній раді пропонують врегулювати законом питання виїзду чоловіків за кордон під час війни.
Крім того, в Раді пропонують заборонити виїжджати за кордон українцям, у яких є доступ до державної таємниці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.