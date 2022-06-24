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Выезд за границу мужчин во время войны: в Раде предлагают урегулировать вопрос законом

Новина українською →
Украина, Пятница 24 июня 2022 15:18
Выезд за границу мужчин во время войны: в Раде предлагают урегулировать вопрос законом Фото: выезд за границу во время войны урегулируют законом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Верховной раде зарегистрирован проект изменений в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и закон "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины". Предлагается урегулировать вопрос на законодательном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №7484.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, вопросы порядка выезда из Украины граждан мужского пола во время действия военного положения урегулировано лишь указом президента Украины, а не законами.

Согласно документу, "гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы Украины во время действия военного положения в Украине".

В то же время мужчины имеют право выехать за пределы Украины, если это:

  • мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
  • мужчины, признанные лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья;
  • соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

Напомним, президент Владимир Зеленский издал указ о продлении сроков проведения всеобщей мобилизации до 23 августа этого года

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