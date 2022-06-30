ru ua
Чт, 30 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Выезд из Украины хотят запретить еще одной категории украинцев

Новина українською →
Украина, Четверг 30 июня 2022 18:00
Выезд из Украины хотят запретить еще одной категории украинцев Фото: выезд из Украины хотят запретить еще одной категории украинцев (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада предлагает запретить выезжать за границу украинцам, у которых есть доступ к государственной тайне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку законопроекта на сайте ВР.

Так, на время действия военного положения предлагается ограничить выезд за пределы территории Украины гражданам, которым был предоставлен допуск и доступ к государственной тайне. При этом они смогут выехать за границу для служебных командировок.

В пояснительной записке отмечается, что к гостайне может быть отнесена информация в сферах:

  • обороны;
  • экономики,
  • науки и техники;
  • внешних отношений;
  • государственной безопасности и охраны правопорядка.

Отмечается, что люди, которые владеют такой информацией, вызывают значительный интерес у врага, а потому нуждаются в усиленной охране со стороны государства.

В Раде считают, что, выезжая за границу, такие люди становятся легкой добычей российских спецслужб, которые имеют разветвленную сеть агентов в большинстве стран мира. Но граждане могут выезжать в страны, с которыми Украина имеет международные договоры, в составе правительственной или парламентской делегации. В таком случае безопасное пребывание для них гарантируется тем государством, которое принимает такую делегацию.

Напомним, в Верховной Раде предлагают урегулировать законом вопрос выезда мужчин за границу во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Война России против Украины
NEWS
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
Остров Змеиный. Почему так важно его освобождение для Украины: объяснение МВД
DAILY
Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Внешний фронт. Как украинская дипломатия работает во время войны с Россией