Выдвижение от "Слуги народа" на выборах в Киеве недостаточно для победы, - социолог

По словам руководителя группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, даже сейчас выдвижение от "Слуги народа" может дать каждому кандидату очень существенную поддержку. Впрочем этого недостаточно для победы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вызов Кличко: кто поборется за пост мэра Киева".

Антипович считает, что кандидату еще нужна узнаваемость, положительная история работы.

"Но для победы этого недостаточно. Нужна еще узнаваемость, положительная история работы, участие в муниципальной жизни и так далее. Сейчас люди будут выбирать не просто "новых", а "опытных новых", - сказал РБК-Украина социолог.

По мнению Антиповича, пока не стоит говорить о том, что результат киевских выборов уже решен, хотя и рейтинг действующего мэра Киева Виталия Кличко высокий.

Напомним, шоумен Сергей Притула может пойти на выборы мэра Киева от партии "Голос". Он идет на втором месте после Кличко с 9,1% поддержки.

Также источники РБК-Украина сообщают, что кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева может стать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Фракция "Слуги народа" до конца мая проведет необходимые замеры и объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии.