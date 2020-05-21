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В "Голосе" не исключают, что Притула будет участвовать в выборах мэра Киева

Новости » Политика     21.05.2020 - 09:38
В "Голосе" не исключают, что Притула будет участвовать в выборах мэра Киева
Фото: Сергей Притула (facebook.com/serhiyprytula)

Решение о его выдвижении на мэрских выборах пока не принято

Шоумен Сергей Притула может пойти на выборы мэра Киева от партии "Голос". Он идет на втором месте после Кличко с 9,1% поддержки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вызов Кличко: кто поборется за пост мэра Киева".

Впрочем, решение о его выдвижении на мэрских выборах пока не принято.

"Я считаю, чтобы говорить о выборах киевского городского главы, сначала нужно дождаться их объявления. От "Голоса" кандидат или кандидатка точно будет. В нашей команде много честных и профессиональных людей - каждый и каждая из них сможет достойно работать для общины Киева. Будет ли это Сергей Притула? Возможно", - сказала РБК-Украина глава партии "Голос" Кира Рудик.

Напомним, телеведущий и член политсовета партии "Голос" Сергей Притула на ближайшую перспективу не считает участие в выборах мэра Киева приоритетной задачей.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале апреля 2020 года лидером среди кандидатов на должность городского головы Киева является Виталий Кличко, которого при условии проведения выборов в ближайшее время поддержали бы 38,7% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Автор: Милан Лелич

Теги Новости Украины КиевСергей Притулавыборы мэра
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