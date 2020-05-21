Ляшко может пойти на выборы мэра Киева, - источник

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Источники РБК-Украина в президентской партии этого не исключают

Кандидатом от "Слуги народа" на выборах мэра Киева может стать главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Источники издания в президентской партии этого не исключают.

Об этом говорится в материал РБК-Украина "Вызов Кличко: кто поборется за пост мэра Киева".

Источники издания в партии "Слуга народа" этого не исключают, впрочем пресс-секретарь самого Ляшко эту информацию не подтвердила.

Напомним, во фракции "Слуга народа" хотят провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. Парламентарии от СН подписали соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Как отмечается, фракция "Слуга народа" до конца мая проведет необходимые замеры и объявит имена кандидатов в мэры городов от политической партии. При этом есть города, где достаточно крепкие рейтинги у текущих мэров.

Добавим, ранее во фракции "Слуги народа" заявили, что вариант переноса местных выборов в Украине из-за коронавируса даже не рассматривается. Для переноса даты проведения местных выборов нужно вносить изменения в Конституцию.

Автор: Милан Лелич