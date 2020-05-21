Висунення від "Слуги народу" на виборах в Києві недостатньо для перемоги, - соціолог

За словами керівника групи "Рейтинг" Олексія Антиповича, навіть зараз висунення від "Слуги народу" може дати кожному кандидату дуже істотну підтримку. Втім цього недостатньо для перемоги.

Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Виклик Кличку: хто боротиметься за посаду мера Києва".

Антипович вважає, що кандидату потрібна ще впізнаваність, позитивна історія роботи.

"Але для перемоги цього недостатньо. Потрібна ще впізнаваність, позитивна історія роботи, участі у муніципальному житті і так далі. Зараз люди будуть вибирати не просто "нових", а "досвідчених нових", - сказав РБК-Україна соціолог.

На думку Антиповича, поки не варто говорити про те, що результат київських виборів уже вирішений, хоча й рейтинг чинного мера Києва Віталія Кличка високий.

Нагадаємо, шоумен Сергій Притула може піти на вибори мера Києва від партії "Голос". Він йде на другому місці після Кличка з 9,1% підтримки.

Також джерела РБК-Україна повідомляють, що кандидатом від "Слуги народу" на виборах мера Києва може стати головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Фракція "Слуги народу" до кінця травня проведе необхідні виміри і оголосить імена кандидатів у мери міст від політичної партії.