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Выданные РФ боевики "Вагнера" рассказали, что делали в Беларуси

Минск, Воскресенье 16 августа 2020 15:34
Выданные РФ боевики "Вагнера" рассказали, что делали в Беларуси
Фото: задержание "вагнеровцев" в июле (sputnik.by)
Автор: РБК-Украина

"Вагнеровцы" якобы находились в Беларуси транзитом  

Выданные России боевики частной военной компании "Вагнера" попали в Беларусь, якобы откликнувшись на объявление о работе в Ливии и Сирии. Работа заключалась в охране нефтяных объектов.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Сообщается, что они связались с куратором, который предложил работу по охране нефтяных объектов в Ливии и Сирии. Изначально куратор просил набрать 30 человек, позже запрос был увеличен до 180. При этом требовался опыт участия в боевых действиях на Донбассе или Сирии.

В дальнейшем им заявили, что прежний куратор погиб, а новый уже предложил ехать на охрану объектов "Роснефти" в Венесуэле. Предполагалось, что боевиков доставят туда рейсами Минск - Стамбул - Гавана - Каракас, однако за сутки до вылета человек, который занимался их логистикой, заявил, что закажет новые билеты на 30 июля. После этого они выехали в санаторий, где и были в дальнейшем задержаны белорусскими силовиками.

Позже им заявили о подозрении в подготовке к массовым протестам и вооруженному сопротивлению правоохранительным органам.

Напомним, 14 августа Беларусь передала 32 задержанных боевиков "Вагнера" России, хотя украинская сторона направляла запрос об экстрадиции 28 из них за участие в боевых действиях на Донбассе.

В Совете национальной безопасности и обороны уже заявили, что выдача боевиков России негативно скажется на отношениях Киева и Минска.

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