ЦИК осталось обработать менее 5%, "Батькивщина" наращивает отрыв от "ЕС"

Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

Так, "Батькивщина" уже опережает "ЕС" на 0,6% голосов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Так, у партии "Слуга народа" 43.13% голосов. В "Оппозиционной платформы За життя" - 13.06% голосов. За партию "Европейская солидарность" проголосовали 8.12% избирателей.

Отмечается, что у "Батькивщины" 8.18% голосов, а за партию "Голос" проголосовали 5.84% людей.

Отметим, ЦИК сегодня начал принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями по результатам выборов. Первыми сдали протоколы 37-й округ Днепропетровской области и 146-й округ Полтавской области.

РБК-Украина писало, что генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил партию "Слуга народа" с победой на досрочных выборах в Раду. По словам генсека, выборы создают новую надежду для Украины, а не коррумпированные институты - это путь к суверенному государству.

Отметим, по данным ЦИК, партия "Слуга народа" сохраняет шансы получить монобольшинство в парламенте нового созыва. Партия, по предварительным оценкам, может претендовать на 121 мандат. Кроме того, кандидаты от "Слуги народа" одержали победу в большинстве мажоритарных округов.