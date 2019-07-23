ЦВК залишилося опрацювати менше 5%, "Батьківщина" нарощує відрив від "ЄС"

Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

Так, "Батьківщина" вже випереджає "ЄС" на 0,6% голосів

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 95% протоколів на позачергових виборах у Верховну раду. Про це йдеться на сайті ЦВК.

Так, у партії "Слуга народу" 43.13% голосів. У "Опозиційної платформи За життя" - 13.06% голосів. За партію "Європейська солідарність" проголосували 8.12% виборців.

Відзначається, що у "Батьківщини" 8.18% голосів, а за партію "Голос" проголосували 5.84% людей.

Зазначимо, ЦВК сьогодні почав приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками за результатами виборів. Першими здали протоколи 37-й округ Дніпропетровської області та 146-го округу Полтавської області.

РБК-Україна писало, що генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд привітав партію "Слуга народу" з перемогою на дострокових виборах у Раду. За словами генсека, вибори створюють нову надію для України, а не корумповані інститути - це шлях до суверенної держави.

Зазначимо, за даними ЦВК, партія "Слуга народу" зберігає шанси отримати монобольшість в парламенті нового скликання. Партія, за попередніми оцінками, може претендувати на 121 мандат. Крім того, кандидати від "Слуги народу" здобули перемогу в більшості мажоритарних округів.