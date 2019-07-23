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Генсек Совета Европы отреагировал на результаты выборов в Украине

Новости » Выборы 2019    23.07.2019 - 09:44
Генсек Совета Европы отреагировал на результаты выборов в Украине
Фото: Турбьерн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)

По словам генсека, выборы создают новую надежду для Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил партию "Слуга народа" с победой на досрочных выборах в Раду. Об этом он написал в Twitter.

По словам генсека, выборы создают новую надежду для Украины, а не коррумпированные институты - это путь к суверенному государству.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству", - написал Ягланд.

Генсек Совета Европы отреагировал на результаты выборов в Украине

Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 92.97% протоколов, по результатам которых лидирует партия "Слуга народа". Так, за нее проголосовали 43.13% людей. Вместе с "Слугой народа" в Раду, скорее всего, проходят политические партии "Оппозиционная платформа За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".

Ранее РБК-Украина сообщило, что по результатам национального экзит-пола, в Раду нового созыва проходят 5 политических партий.

Отметим, по данным ЦИК, партия "Слуга народа" сохраняет шансы получить монобольшинство в парламенте нового созыва. Партия, по предварительным оценкам, может претендовать на 121 мандат. Кроме того, кандидаты от "Слуги народа" одержали победу в большинстве мажоритарных округов.

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