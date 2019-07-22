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Вибори в Раду: ЦВК опрацював 70% протоколів

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 16:20
Вибори в Раду: ЦВК опрацював 70% протоколів
Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

За партію "Слуга народу" проголосували 42.68% виборців

Центральна виборча комісія (ЦВК) опрацювала 70% протоколів на позачергових виборах до Верховної радиПро це йдеться на сайті ЦВК.

За даними ЦВК, лідирує партія "Слуга народу", у неї 42.68% голосів. Далі "Опозиційна платформа За життя" з 13.04% голосів. Партія "Європейська солідарність" має 8.41%.

Також повідомляється, що партія "Батьківщина" має 8.03% голосів, а за "Голос" проголосували 6.17% виборців.

Зазначимо, на позачергових парламентських виборах, які відбулися в Україні 21 липня, явка складає менше 50%.  Заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив, що позачергові вибори, які були достатньо неочікуваними для суспільства, тому така низька явка.

Зазначимо, па позачергових виборах до Верховної ради не голосували понад 14,7 млн українців. При цьому загальна кількість виборців, внесених до списку, становила 29 млн 527 тисяч 744 особи, а не прийшли проголосувати на парламентські вибори 14 млн 770 тисяч 894 виборці.

За словами секретаря ЦВК Наталії Бернацької, в Центральній виборчій комісії очікують, що протоколи з мокрими печатками про результати голосування на виборах в Раду надійдуть від Окружних виборчих комісій вже завтра, 23 липня.

 

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