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В ЦИК назвали число украинцев, которые не пришли голосовать

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 02:29
В ЦИК назвали число украинцев, которые не пришли голосовать
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего в список избирателей внесено более 29,5 млн украинцев

На внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 миллионов украинцев. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Центральной избирательной комиссии.

Центризбирком отмечает, что общее количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 527 тысяч 744 человека. При этом число украинцев, получивших избирательные бюллетени на парламентских выборах, составляет 14 млн 718 тысяч 556.

Следовательно, не пришли проголосовать на парламентских выборах 14 млн 770 тысяч 894 избирателя.

Напомним, во втором туре выборов президента Украины более 11 млн граждан Украины не пришли голосовать. При этом количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 646 тыс. 458 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в первом туре выборов президента Украины проголосовать на выборах не пришли более 10 млн избирателей.

Подчеркнем, Центризбирком сообщил, что окончательная явка избирателей на досрочных выборах в Раду составила 49,84%.

Отметим, наибольшая явка зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях - 54,8 и 54,21% соответственно. При этом самая низкая явка наблюдалась в Закарпатской области - 41,16%. В Киеве явка составила 48,97%.

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