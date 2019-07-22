Выборы в Раду: ЦИК обработал более 60% протоколов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Так, лидирует партия "Слуга народа"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 62.48% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Так, лидирует партия "Слуга народа", у нее 42.52%. Далее "Оппозиционная платформа За жизнь" с 13.01%. У партии "Европейская солидарность" 8.52%.

За "Батькивщину" проголосовали 8.02% избирателей, а за партию "Голос" - 6.30%.

В Центральной избирательной комиссии ожидают, что протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования поступят от Окружных избирательных комиссий уже завтра, 23 июля.

Отметим, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 млн украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 527 тысяч 744 человек, а не пришли проголосовать на парламентские выборы 14 млн 770 тысяч 894 избирателя. Явка на внеочередных выборах Верховной рады является самой низкой за всю историю парламентских выборов.

Напомним, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что для Украины это необычно низкий показатель. Но надо учитывать, что это летний период. По его словам, это все таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества.