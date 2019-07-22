ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выборы в Раду: ЦИК обработал более 60% протоколов

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 13:38
Выборы в Раду: ЦИК обработал более 60% протоколов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Так, лидирует партия "Слуга народа"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 62.48% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Так, лидирует партия "Слуга народа", у нее 42.52%. Далее "Оппозиционная платформа За жизнь" с 13.01%. У партии "Европейская солидарность" 8.52%.

За "Батькивщину" проголосовали 8.02% избирателей, а за партию "Голос" - 6.30%.

В Центральной избирательной комиссии ожидают, что протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования поступят от Окружных избирательных комиссий уже завтра, 23 июля.

Отметим, на внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 млн украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 527 тысяч 744 человек, а не пришли проголосовать на парламентские выборы 14 млн 770 тысяч 894 избирателя. Явка на внеочередных выборах Верховной рады является самой низкой за всю историю парламентских выборов.

Напомним, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко заявил, что для Украины это необычно низкий показатель. Но надо учитывать, что это летний период. По его словам, это все таки внеочередные выборы, которые были достаточно неожиданными для общества.

В Закарпатской обл. проигрывают все кандидаты, поддерживаемые Венгрией В "Слуге народа" допускают, что смогут обойтись и без коалиции
Новости Украины Порошенко Зеленский выборырезультатыголосованиевыборы в Раду
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь