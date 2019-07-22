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Явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории

Новости » Выборы 2019    22.07.2019 - 04:22
Явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Наивысшей явка была на выборах в ВР в 1994 году

Явка на внеочередных выборах в Верховную раду является самой низкой за всю историю парламентских выборов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории

Так, явка на внеочередных выборах в парламент составила лишь 49,8%. При этом самыми активными украинцы были в первом туре парламентских выборов в 1994 году, когда явка составила 75,6%.

Напомним, па внеочередных выборах в Верховную раду не голосовали более 14,7 млн украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составило 29 млн 527 тысяч 744 человека, а не пришли проголосовать на парламентских выборах 14 млн 770 тысяч 894 избирателя.

Как писало РБК-Украина ранее, во втором туре выборов президента Украины более 11 млн граждан Украины не пришли голосовать. А в первом туре выборов президента Украины проголосовать на выборах не пришли более 10 млн избирателей.

Подчеркнем, по данным ЦИК, наибольшая явка на досрочных выборах в парламент 21 июля зафиксирована в Черниговской и Полтавской областях - 54,8 и 54,21% соответственно. При этом самая низкая явка наблюдалась в Закарпатской области - 41,16%. В Киеве явка составила 48,97%.

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