Вибори в Раду: суд скасував підсумки голосування на одній з дільниць 210 округу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До списку виборців нібито були включені особи, які померли в 2018-2019 роках

Чернігівський окружний адміністративний суд зобов'язав окружну виборчу комісію 210-го округу в Чернігівській області визнати недійсними результати голосування на позачергових виборах у Раду на одній з дільниць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Таким чином задовольнив позов кандидата в депутати Бориса Приходько. Із заяви Приходько випливає, що в день голосування на дільниці №740243, розташованому в геріатричному пансіонаті, члени комісії робили записи про видачу бюлетенів, але не видавали їх виборцям. Крім того, в список виборців нібито були включені особи, які померли в 2018-2019 роках.

Приходько клопотав про повторний підрахунок голосів на цій дільниці та дослідженні списків, що дозволило б визнати голосування недійсним, проте ОВК цього не сдалала.

З протоколу окружкому з позначкою "Уточнений" від 6 серпня випливає, що сумарна кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування на зазначеній виборчій дільниці, складає 181, але виявлено 10 фактів незаконного голосування, що становить понад 5% кількості виборців, які отримали тут бюлетені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК оголосила результати виборів за партійними списками. "Слуга народу" за партійними списками отримує 124 мандата; "Опозиційна платформа - За життя" - 37; "Батьківщина" - 24; "Європейська солідарність" - 23; "Голос" - 17 мандатів.

Крім того, список депутатів Верховної ради України IX скликання у виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр" був опублікований без прізвища. Зокрема, ще не встановлені результати виборів в окрузі №210.