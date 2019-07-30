ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Выборы в Раду: скандальный округ в Покровске взяли под охрану

Новости » Выборы 2019    30.07.2019 - 17:38
Выборы в Раду: скандальный округ в Покровске взяли под охрану
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Полиция будет обеспечивать охрану до восстановления работы ОИК

Результаты выборов в Верховную раду: помещение ОИК №50 в Покровске Национальная полиция взяла под охрану. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Подчеркивается, что полиция будет обеспечивать охрану до восстановления работы окружной избирательной комиссии.

"По решению окружной избирательной комиссии здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских. Полиция будет обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии. Сейчас нарушений публичной безопасности и правопорядка не допущено. На сегодня комиссия не работает. Сохранность избирательной документации обеспечивают подразделения полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле ОИК №50 продолжают находиться граждане, которые выражают недоверие к результатам выборов. Нарушений общественного порядка нет.

"На месте дежурят группа реагирования и следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции, которые реагируют на обращения граждан. Доступ в помещение будет открыт, когда комиссия возобновит свою работу", - сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, Центральная избирательная комиссия еще не приняла протоколы с мокрыми печатями от окружной избирательной комиссии № 50 в Покровске Донецкой области на выборах в Раду.

По данным ЦИК, на 50 округе выиграл кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин. Свой голос за него отдали 30,29% избирателей. Самовыдвиженец Андрей Аксенов отстает от Требушкина всего на 206 голосов - его поддержали 29,97% избирателей.

Как писало РБК-Украина ранее, для стабилизации ситуации на округе в Покровске при подсчете голосов было решено перебросить резервы групп спецназначения. Отметим, в Покровске были протесты из-за подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную раду.

Рада не заработает до сентября из-за судов с ЦИК, - Офис президента Результаты выборов: ЦИК признал избранными первых 35 нардепов
Новости Украины Порошенко Зеленский Верховная РадаОИКПокровск
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь