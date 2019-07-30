Выборы в Раду: скандальный округ в Покровске взяли под охрану

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Полиция будет обеспечивать охрану до восстановления работы ОИК

Результаты выборов в Верховную раду: помещение ОИК №50 в Покровске Национальная полиция взяла под охрану. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Подчеркивается, что полиция будет обеспечивать охрану до восстановления работы окружной избирательной комиссии.

"По решению окружной избирательной комиссии здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских. Полиция будет обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии. Сейчас нарушений публичной безопасности и правопорядка не допущено. На сегодня комиссия не работает. Сохранность избирательной документации обеспечивают подразделения полиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле ОИК №50 продолжают находиться граждане, которые выражают недоверие к результатам выборов. Нарушений общественного порядка нет.

"На месте дежурят группа реагирования и следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции, которые реагируют на обращения граждан. Доступ в помещение будет открыт, когда комиссия возобновит свою работу", - сообщает пресс-служба полиции.

Напомним, Центральная избирательная комиссия еще не приняла протоколы с мокрыми печатями от окружной избирательной комиссии № 50 в Покровске Донецкой области на выборах в Раду.

По данным ЦИК, на 50 округе выиграл кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин. Свой голос за него отдали 30,29% избирателей. Самовыдвиженец Андрей Аксенов отстает от Требушкина всего на 206 голосов - его поддержали 29,97% избирателей.

Как писало РБК-Украина ранее, для стабилизации ситуации на округе в Покровске при подсчете голосов было решено перебросить резервы групп спецназначения. Отметим, в Покровске были протесты из-за подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную раду.