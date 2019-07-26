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ЦИК не принял оригинальные протоколы от скандального округа в Покровске

Новости » Выборы 2019    26.07.2019 - 13:49
ЦИК не принял оригинальные протоколы от скандального округа в Покровске
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Мирнограде проходят судовые заседания по делу о пересчете голосов на 50-м округе

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) еще не приняла протоколы с мокрыми печатями от окружной избирательной комиссии № 50 в Покровске Донецкой области на выборах в Раду. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Сообщается, что сегодня в Мирнограде проходят судовые заседания по делу о пересчете голосов на 50-м округе.

По данным ЦИК, на 50 округе выиграл кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин. Свой голос за него отдали 30,29% избирателей. Самовыдвиженец Андрей Аксенов отстает от Требушкина всего на 206 голосов - его поддержали 29,97% избирателей. 

Напомним, РБК-Украина писало, что для стабилизации ситуации в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки было принято решение перебросить резервы групп спецназначения. Отметим, что в Покровске были протесты из-за подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную раду.

Кроме того, ранее сообщалось, что Национальная полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе №64, где баллотировался депутат 8-го созыва Сергей Пашинский.

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