Вибори до Ради: скандальний округ у Покровську взяли під охорону

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Поліція буде забезпечувати охорону до відновлення роботи ОВК

Результати виборів до Верховної ради: приміщення ОВК №50 у Покровську Національна поліція взяла під охорону. Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Підкреслюється, що поліція буде забезпечувати охорону до відновлення роботи окружної виборчої комісії.

"За рішенням окружної виборчої комісії будівлю, де знаходиться виборча документація, було передано під охорону поліцейських. Поліція забезпечуватиме охорону до моменту відновлення роботи комісії. Наразі порушень публічної безпеки та правопорядку не допущено. Станом на сьогодні комісія не працює. Збереженість виборчої документації забезпечують підрозділи поліції", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що біля ОВК №50 продовжують знаходитися громадяни, які висловлюють недовіру до результатів виборів. Порушень громадського порядку немає.

"На місці чергують група реагування та слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції, які реагують на звернення громадян. Доступ у приміщення буде відкритий, коли комісія відновить свою роботу", - інформує прес-служба поліції.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія ще не прийняла протоколи з мокрими печатками від окружної виборчої комісії № 50 у Покровську Донецької області на виборах до Ради.

За даними ЦВК, на 50 окрузі виграв кандидат від "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін. Свій голос за нього віддали 30,29% виборців. Самовисуванець Андрій Аксьонов відстає від Требушкіна всього на 206 голосів - його підтримали 29,97% виборців.

Як писало РБК-Україна раніше, для стабілізації ситуації на окрузі в Покровську при підрахунку голосів було вирішено перекинути резерви груп спецпризначення. Відзначимо, в Покровську були протести через підрахунок голосів на позачергових виборах до Верховної ради.