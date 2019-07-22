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Вибори в Раду побили всі рекорди за незаконною агітацією, - КВУ

Новини » Вибори 2019    22.07.2019 - 13:49
Вибори в Раду побили всі рекорди за незаконною агітацією, - КВУ
Фото: Олексій Кошель (РБК-Україна)

У день голосування та напередодні партії продовжували агітувати

Наявність матеріалів незаконної агітації на парламентських виборах 21 липня стала однією з ключових проблем у переддень та день голосування. Про це сказав генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кошель нагадав, що КВУ проводить спостереження за виборами в Україні вже 25 років. "Ця кампанія є рекордною щодо фактів незаконної агітації", - сказав він.

За оцінкою спостерігачів КВУ найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено від імені політичних партій "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Опозиційний блок".

Також наявні матеріали ще від імені 5 політичних сил (Аграрна партія України, ВО "Свобода", "Голос", "ЄС", ВО "Батьківщина"), а також низки кандидатів у одномандатних округах.

Нагадаємо, голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що вибори до Ради 2019 року визнані такими, що відбулися, інцидентів, які могли б поставити під сумнів результати парламентської виборчої кампанії, не було.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко сказав, що на позачергових парламентських виборах, які відбулися в Україні 21 липня, явка складає менше 50%. Як зазначив Радченко, для України це незвично низький показник.

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