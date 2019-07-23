Выборы в Раду: ЦИК осталось обработать менее 2% протоколов

Фото: выборы в Раду (РБК-Украина)

По результатам подсчета "Батькивщина" удерживает третье место

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) по состоянию на вечер 23 июля обработала более 98% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные информационной системы ЦИК.

По состоянию на 19:00 ЦИК обработал 98,05% электронных протоколов. На данный момент партии показывают следующий результат:

"Слуга народа" - 43,14%

"Оппозиционная платформа - За життя" - 13,03%

"Батькивщина" - 8,18%

"Европейская солидарность" - 8,12%

"Голос" - 5,84%

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по предварительным результатам выборов в Верховную раду Украины на данный момент уже известны имена первых 100 мажоритарщиков, которые победили на округах.

Кроме того, результаты голосования на парламентских выборах по мажоритарному округу на избирательном участке №210489, который находится в поселке Солотвино Тячевского района признали недействительным. Члены участковой избирательной комиссии сами признали голосование по одномандатному округу на своем участке недействительным и составили соответствующий акт.

Также ЦИК сегодня начал принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями по результатам выборов. Первыми сдали протоколы 37-й округ Днепропетровской области и 146-й округ Полтавской области.