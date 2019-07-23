Вибори в Раду: ЦВК залишилося опрацювати менше 2% протоколів

Фото: вибори в Раду (РБК-Україна)

За результатами підрахунку "Батьківщина" утримує третє місце

Центральна виборча комісія (ЦВК) станом на вечір 23 липня опрацювала понад 98% електронних протоколів на позачергових вибори у Верховну раду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані інформаційної системи ЦВК.

За станом на 19:00 ЦВК опрацювала 98,05% електронних протоколів. На даний момент партії показують наступний результат:

"Слуга народу" - 43,14%

"Опозиційна платформа - За життя" - 13,03%

"Батьківщина" - 8,18%

"Європейська солідарність" - 8,12%

"Голос" - 5,84%

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за попередніми результатами виборів у Верховну раду України на даний момент вже відомі імена перших 100 мажоритарників, які перемогли на округах.

Крім того, результати голосування на парламентських виборах по мажоритарному окрузі на виборчій дільниці №210489, який знаходиться в селищі Солотвино Тячівського району визнали недійсним. Члени дільничної виборчої комісії самі визнали голосування по одномандатному округу на своїй дільниці недійсним та склали відповідний акт.

Також ЦВК сьогодні почав приймати паперові протоколи окружних виборчих комісій з мокрими печатками за результатами виборів. Першими здали протоколи 37-й округ Дніпропетровської області та 146-го округу Полтавської області.