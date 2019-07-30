Выборы в Раду: экс-мэра Доброполья забросали яйцами на пресс-конференции

Фото: место происшествия (ostro.org)

Полицейские задержали двух человек

Бывшего мэра Доброполья, кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную раду Украины Андрея Аксенова забросали яйцами на пресс-конференции. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Киеве.

Так, около 16:30 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение о драке на улице Богдана Хмельницкого в помещении информационного агентства "Укринформ".

"По указанному адресу немедленно прибыли экипажи патрульных и наряд спецназа. Правоохранители установили, что в помещение забежали неизвестные, начали конфликтовать с присутствующими, бросали яйца, а затем разбили входную дверь и скрылись. Двух активных участников события задержали и доставили в отдел полиции. В настоящее время они предоставляют объяснения", - говорится в сообщении.

Указано, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции, правоохранители опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данному событию.

Добавим также, "Укринформ" пишет, что в ходе пресс-конференции, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о фальсификации на выборах, самовыдвиженца Аксенова молодые парни в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами. В частности, молодые люди выбили входные двери в зал и вбежали с криками "Сепаратист Аксенов!", "Позор".

Напомним, помещение ОИК №50 в Покровске Национальная полиция взяла под охрану. Так, полиция будет обеспечивать охрану до восстановления работы окружной избирательной комиссии.

Как писало РБК-Украина ранее, на 50 округе выиграл кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин. Самовыдвиженец Андрей Аксенов отстает от Требушкина всего на 206 голосов. Так, для стабилизации ситуации на округе в Покровске при подсчете голосов было решено перебросить резервы групп спецназначения. Отметим, в Покровске были протесты из-за подсчета голосов на внеочередных выборах в Верховную раду.

Подчеркнем, в июне 2018 года мэра Доброполья Донецкой области Андрея Аксенова объявили в розыск. Так, Аксенов исчез с поля зрения правоохранительных органов 4 июня. Его подозревали в подделке официальных документов для незаконного посещения оккупированного Крыма, а также в растрате имущества.