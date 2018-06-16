МВД объявило в розыск мэра Доброполья

Аксенова подозревают в подделке официальных документов

Городской голова Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов объявлен в розыск. Соответствующая информация содержится в розыскной базе Министерства внутренних дел Украины.

Согласно опубликованной информации, Аксенов исчез с поля зрения правоохранительных органов 4 июня. Его подозревают в подделке официальных документов для незаконного посещения оккупированного Крыма, а также в растрате имущества.

Напомним, 15 мая мэру Доброполья сообщили о подозрении в подделке документов. После этого он проигнорировал заседание Краматорского городского суда по избранию ему меры пресечения. По словам его адвокатов, с 16 мая Аксенов не выходит на связь. По некоторым сведениям, он покинул страну.