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МВД объявило в розыск мэра Доброполья

НовостиПроисшествия    16.06.2018 - 09:37
Фото: Андрей Аксенов (dobrepole.com.ua)
Фото: Андрей Аксенов (dobrepole.com.ua)

Аксенова подозревают в подделке официальных документов

Городской голова Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов объявлен в розыск. Соответствующая информация содержится в розыскной базе Министерства внутренних дел Украины.

Согласно опубликованной информации, Аксенов исчез с поля зрения правоохранительных органов 4 июня. Его подозревают в подделке официальных документов для незаконного посещения оккупированного Крыма, а также в растрате имущества.

Напомним, 15 мая мэру Доброполья сообщили о подозрении в подделке документов. После этого он проигнорировал заседание Краматорского городского суда по избранию ему меры пресечения. По словам его адвокатов, с 16 мая Аксенов не выходит на связь. По некоторым сведениям, он покинул страну.

 

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Теги публикации: розыск, мэр, Доброполье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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