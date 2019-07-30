Вибори до Ради: екс-мера Добропілля закидали яйцями на прес-конференції

Фото: місце події (ostro.org)

Поліцейські затримали двох осіб

Колишнього мера Добропілля, кандидата у народні депутати на позачергових виборах до Верховної ради України Андрія Аксьонова закидали яйцями на прес-конференції. Про це повідомляє прес-служба управління Національної поліції у Києві.

Так, близько 16:30 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про бійку на вулиці Богдана Хмельницького у приміщенні інформаційного агентства "Укрінформ".

"За вказаною адресою негайно прибули екіпажі патрульних і наряд спецпризначенців. Правоохоронці встановили, що у приміщення забігли невідомі, почали конфліктувати з присутніми, кидали яйця, а потім розбили вхідні двері та втекли. Двох активних учасників події затримали та доставили до відділу поліції. На даний час вони надають пояснення", - сказано у повідомленні.

Вказано, що на місці події працює слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, правоохоронці опитують свідків і очевидців інциденту. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації даної події.

Додамо також, "Укрінформ" пише, що у ході прес-конференції, на якій кандидати в депутати по округу №50 зібралися розповісти про фальсифікацію на виборах, самовисуванця Аксьонова молодики у футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою та закидали яйцями. Зокрема, молодики вибили вхідні двері до зали та вбігли із криками "Сепаратист Аксьонов!", "Ганьба".

Нагадаємо, приміщення ОВК №50 у Покровську Національна поліція взяла під охорону. Так, поліція буде забезпечувати охорону до відновлення роботи окружної виборчої комісії.

Як писало РБК-Україна раніше, на 50 окрузі виграв кандидат від "Опозиційного блоку" Руслан Требушкін. Самовисуванець Андрій Аксьонов відстає від Требушкіна всього на 206 голосів. Так, для стабілізації ситуації на окрузі в Покровську при підрахунку голосів було вирішено перекинути резерви груп спецпризначення. Відзначимо, в Покровську були протести через підрахунок голосів на позачергових виборах до Верховної ради.

Підкреслимо, в червні 2018 року мера Добропілля Донецької області Андрія Аксьонова оголосили в розшук. Аксьонов зник з поля зору правоохоронних органів 4 червня. Його підозрювали у підробці офіційних документів для незаконного відвідування окупованого Криму, а також у розтраті майна.