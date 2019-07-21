Выборы в Раду 2019: появились первые данные о явке избирателей

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную раду, по данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 12:00 воскресенья, 21 июля, составила 15,27%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ЦИК.

По состоянию на 12:18 на сайте ЦИК появились первые сведения о явке. В частности, уже поступили данные о явке на 11 округах из 199. По данным Центризбиркома, явка составляет 15,27%.

Отметим, избирательные участки на выборах в Раду 2019 открылись 21 апреля в 08:00, проголосовать можно будет до 20:00.

Как писало РБК-Украина ранее, в интервью нашему агентству директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что явка на досрочных выборах в Раду, которые состоятся 21 июля, ожидается выше привычной. По его словам, в истории украинских выборов на президентские выборы ходят около 60% избирателей, на парламентские - 55%, на местные - 50%. Это классические показатели.

Стоит подчеркнуть, что в ЦИК прогнозировали более низкую явку на выборах в Раду.

Напомним, данные опроса Социологической группы "Рейтинг" гласят, что на вторую половину месяца планируют отпуск 24% граждан Украины, что может повлиять на явку на досрочных выборах в Раду. Из опроса следует, что треть планирует провести отпуск по месту жительства, 37% отметили, что планируют посетить другой регион Украины, 18% - заграницу, 18% - еще не определились.