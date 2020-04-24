Выборы президента УПЛ вновь перенесены

Выборы президента украинской Премьер-лиги (УПЛ) вновь перенесены. Об этом сообщается на сайте организации.

Избрание нового главы состоится 25 мая в Доме футбола и начнется в 12:30. Отсрочка связана с продлением в Украине карантина до 11 мая. По уставу УПЛ, выборы президента организации могут пройти лишь в очном режиме.

Таким образом, у тех претендентов, которые не успели зарегистрироваться на выборы главы организации до предыдущего срока (27 апреля), появился шанс стать кандидатами на эту должность.

В частности, речь идет об Олеге Смалийчуке, которого с опозданием выдвинули львовские "Карпаты".

Единственным официально зарегистрированным кандидатом был Александр Шевченко, который является бывшим вице-президентом футбольного клуба "Рух", ныне он возглавляет Федерацию футбола Львовской области.

Ранее о своем желании принять участие в выборах президента УПЛ также заявляли эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели и журналист Олег Ящук.

Напомним, в течение двух последних лет организацией руководил швейцарец Томас Гримм, который отказался переизбираться на новый срок.