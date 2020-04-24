Вибори президента УПЛ знову перенесені

Вибори президента української Прем'єр-ліги (УПЛ) знову перенесені. Про це повідомляється на сайті організації.

Обрання нового голови відбудеться 25 травня в Будинку футболу і почнеться о 12:30. Відстрочка пов'язана з продовженням в Україні карантину до 11 травня. Процедуру голосування, яке за статутом може пройти лише в очному режимі, перенесли вже вдруге. Спочатку вибори повинні були відбутися 7 квітня, але їх перенесли на 27 квітня.

Таким чином, у тих претендентів, які не встигли зареєструватися на вибори глави організації до попереднього терміну, з'явився шанс стати кандидатами на цю посаду.

Зокрема, мова йде про Олега Смалійчука, якого із запізненням висунули львівські "Карпати".

Єдиним офіційно зареєстрованим кандидатом був Олександр Шевченко, який є колишнім віцепрезидентом футбольного клубу "Рух", нині він очолює Федерацію футболу Львівської області.

Про своє бажання взяти участь у виборах президента УПЛ також заявляли експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" Михайло Метревелі і журналіст Олег Ящук.

Нагадаємо, протягом двох останніх років організацією керував швейцарець Томас Грімм, який відмовився переобиратися на новий термін.