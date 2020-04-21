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На выборы президента УПЛ зарегистрирован один кандидат

Новости » Спорт     21.04.2020 - 11:33
На выборы президента УПЛ зарегистрирован один кандидат
Фото: Александр Шевченко (fcrukh.com)

Срок принятия заявок закончился, но его могут продлить

Александр Шевченко стал единственным официально зарегистрированным кандидатом на пост президента украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом информирует официальный сайт организации.

Согласно решению Дирекции, выборы нового главы УПЛ, которые были перенесены из-за ситуации с коронавируса, намечены на 27 апреля.

По данным журналиста телеканалов "Футбол 1/2/3" Игоря Бурбаса, срок принятия заявок для участия в предстоящих выборах закончился, но он может быть продлен, если сами выборы будут вновь перенесены.

В Украине общегосударственный карантин действует до 24 апреля, однако завтра, 22 апреля, на заседании Кабмина он может быть продлен до 12 мая. Отметим, что выборы президента УПЛ должны проходить только в очном режиме.

Александр Шевченко является бывшим вице-президентом футбольного клуба "Рух", ныне он возглавляет Федерацию футбола Львовской области.

Свою кандидатуру на пост президента УПЛ выдвигали Олег Смалийчук (футбольный агент и бывший вице-президент "Карпат"), Михаил Метревели (эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3") и журналист Олег Ящук.

Напомним, в течение двух последних лет организацией руководил швейцарец Томас Гримм, который отказался переизбираться на новый срок.

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