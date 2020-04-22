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"Карпаты" выдвинули своего кандидата на пост президента УПЛ

Новости » Спорт     22.04.2020 - 12:43
"Карпаты" выдвинули своего кандидата на пост президента УПЛ
Фото: Олег Смалийчук (fckarpaty.com)

Однако дедлайн подачи уже истек

Футбольный клуб "Карпаты" заявил на своем праве выдвинуть собственного кандидата Олега Смалийчука на пост президента украинской Премьер-лиги (УПЛ). Об этом львовский клуб проинформировал на своем сайте.

Также отмечается, что соответствующее письмо было отправлено в адрес Дирекции Премьер-лиги.

Однако дедлайн регистрации претендентов уже истек. Ранее официальный сайт УПЛ сообщил, что в сроки, предусмотренные Уставом Лиги, на пост президента организации зарегистрирован только один кандидат - Александр Шевченко.

Выборы нового главы УПЛ, которые были перенесены из-за ситуации с коронавируса, запланированы на 27 апреля, но они могут быть отсрочены снова в случае продолжения карантина. Сейчас обсуждается продление до 12 мая. Отметим, что выборы президента УПЛ должны проходить только в очном режиме.

До этого о своем желании принять участие в выборах президента УПЛ также заявляли эксперт телеканалов "Футбол 1/2/3" Михаил Метревели и журналист программы Олег Ящук. Согласно регламенту, кандидаты должны быть выдвинуты от клубов Лиги.

Напомним, в течение двух последних лет организацией руководил швейцарец Томас Гримм, который отказался переизбираться на новый срок.

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