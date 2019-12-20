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Президент УПЛ не станет переизбираться на второй срок

Новости » Спорт     20.12.2019 - 12:34
Президент УПЛ не станет переизбираться на второй срок
Фото: Томас Гримм (upl.ua)

Лига получит нового руководителя 6 апреля

Президент украинской Премьер-лиги (УПЛ) Томас Гримм заявил, что не собирается баллотироваться на второй срок. Функционера цитирует Football.ua.

"За годы президентства я узнал, что в Украине никто не может быть уверен, что хорошо, а что плохо. Возможно то, что хорошо сегодня, будет плохо завтра. Точно я знаю, что моя каденция закончится 5 апреля. Я уже сообщил всем сторонам, что не буду переизбираться", - сказал он.

Таким образом, швейцарский функционер сложит свои полномочия 5 апреля, а уже 6 УПЛ получит нового президента.

Ранее появилась информация, что претендентом на пост главы Премьер-лиги является бывший вице-президент винницкого "Руха" и глава УАФ во Львовской области Александр Шевченко.

Гримм был избран президентом УПЛ в 2018 году со сроком контракта на два года, сменив на этом посту Владимира Генинсона.

Томас Гримм во время Евро-2016 был юридическим советником штаба сборной Украины, позже занимался вопросами проведения в стране финала Лиги чемпионов в Киеве в структуре УАФ.

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