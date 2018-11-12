ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В "ЛНР" заявили про перемогу Пасічника на "виборах"

Новини » Політика    12.11.2018 - 13:01
В "ЛНР" заявили про перемогу Пасічника на "виборах"
Фото: Леонід Пасічник (glava-lnr.info)

"ЦВК" псевдорепубліки вже порахувала 100% бюлетенів

Виконувач обов'язків ватажка самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник набрав 68,3% голосів та переміг на "виборах", які відбувалися на тимчасово окупованому Донбасі 11 листопада. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на голову Центральної виборчої комісії (ЦВК) "республіки" Олену Кравченко, передає РБК-Україна. 

Такі дані "ЦВК" оприлюднила після обробки 100% бюлетенів. Пасічник виграв "вибори" із значним відривом від інших кандидатів. За результатами голосування, інші претенденти на пост "глави ЛНР" набрали значно менше голосів: 16,55% "виборців" підтримали Олега Коваля, 7,95% - Наталію Сергун.

Зазначмо, Пасічник виконував обов'язки "глави ЛНР" з 25 листопада 2017 року. Тоді його призначили після "зміни влади" та втечі Ігоря Плотницького.

Нагадаємо, що 11 листопада на території ОРДЛО відбулись "вибори" ватажків так званих "Л/ДНР". Явка на "виборах" склала 80,1% у "ДНР", та 77% - у "ЛНР". Представник уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський розповів, що жителів окупованого Донбасу залякували та змушували йти на "вибори".

Президент Петро Порошенко 10 листопада закликав жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не голосувати на так званих "виборах".

Також у Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати "виборів" на окупованому Донбасі не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані.

У Центральній виборчій комісії України заявили, що "вибори", які відбулись 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях, є нелегітимними, відбулись з порушеннями Конситуції України та виборчого законодавства

"Вибори" на Донбасі є недійсними, - Могеріні Постійна Рада ОБСЄ сьогодні обговорить "вибори" в ОРДЛО
Новини України ЛуганськДонбасвыборы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся