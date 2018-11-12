В "ЛНР" заявили про перемогу Пасічника на "виборах"

Фото: Леонід Пасічник (glava-lnr.info)

"ЦВК" псевдорепубліки вже порахувала 100% бюлетенів

Виконувач обов'язків ватажка самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник набрав 68,3% голосів та переміг на "виборах", які відбувалися на тимчасово окупованому Донбасі 11 листопада. Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на голову Центральної виборчої комісії (ЦВК) "республіки" Олену Кравченко, передає РБК-Україна.

Такі дані "ЦВК" оприлюднила після обробки 100% бюлетенів. Пасічник виграв "вибори" із значним відривом від інших кандидатів. За результатами голосування, інші претенденти на пост "глави ЛНР" набрали значно менше голосів: 16,55% "виборців" підтримали Олега Коваля, 7,95% - Наталію Сергун.

Зазначмо, Пасічник виконував обов'язки "глави ЛНР" з 25 листопада 2017 року. Тоді його призначили після "зміни влади" та втечі Ігоря Плотницького.

Нагадаємо, що 11 листопада на території ОРДЛО відбулись "вибори" ватажків так званих "Л/ДНР". Явка на "виборах" склала 80,1% у "ДНР", та 77% - у "ЛНР". Представник уповноваженого Верховної ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський розповів, що жителів окупованого Донбасу залякували та змушували йти на "вибори".

Президент Петро Порошенко 10 листопада закликав жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей не голосувати на так званих "виборах".

Також у Міністерстві закордонних справ України заявили, що результати "виборів" на окупованому Донбасі не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані.

У Центральній виборчій комісії України заявили, що "вибори", які відбулись 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областях, є нелегітимними, відбулись з порушеннями Конситуції України та виборчого законодавства.