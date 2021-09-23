Выборы мэра Харькова: заявления уже подали пять кандидатов

В Харьковской территориальной избирательной комиссии сообщили изданию, что кандидатов на пост городского головы Харькова стало уже 5.

"По состоянию на сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от "Партии Шария" Владимир Плетнев, екс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от "Оппозиционной платформы - За життя" Валерий Говоров", - уточнили в комиссии.

Также известно, что первым документы на регистрацию в комиссию подал лидер харьковского центра "Нацкорпуса", самовыдвиженец Константин Немичев. Также на место гороского головы претендует бывший мэр Харькова Михаил Добкин.