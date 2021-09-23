Выборы мэра Харькова: заявления уже подали пять кандидатов

На пост мэра города Харькова претендуют уже пять кандидатов. Все они подали документы на регистрацию в Харьковскую территориальную избирательную комиссию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
В Харьковской территориальной избирательной комиссии сообщили изданию, что кандидатов на пост городского головы Харькова стало уже 5.
"По состоянию на сегодня в течение двух последних дней документы на регистрацию в качестве кандидатов на выборах мэра Харькова подали депутат Харьковского городского совета от "Партии Шария" Владимир Плетнев, екс-депутат Харьковского городского совета, самовыдвиженец Дмитрий Маринин и депутат Харьковского областного совета от "Оппозиционной платформы - За життя" Валерий Говоров", - уточнили в комиссии.
Также известно, что первым документы на регистрацию в комиссию подал лидер харьковского центра "Нацкорпуса", самовыдвиженец Константин Немичев. Также на место гороского головы претендует бывший мэр Харькова Михаил Добкин.
Напомним, что партия "Слуга народа" не будет выдвигать кандидатов на пост мэра Харькова. Там объяснили причину.
Ранее сообщалось, что выбор мэра Харькова состояться в конце октября. В ЦИК рассказали подробности и план мероприятий.