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Вибори мера Харкова: заяви вже подали п'ять кандидатів

Автор: Наталья Скороход

На пост мера міста Харкова претендують вже п'ять кандидатів. Всі вони подали документи на реєстрацію в Харківську територіальну виборчу комісію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

У Харківській Територіальній виборчій комісії повідомили виданню, що кандидатів на посаду міського голови Харкова стало вже 5.

"Станом на сьогодні протягом двох останніх днів документи на реєстрацію в якості кандидатів на виборах мера Харкова подали депутат Харківської міської ради від "Партії Шарія" Володимир Плетньов, екс-депутат Харківської міської ради, самовисуванець Дмитро Маринин і депутат Харківської обласної ради від "опозиційної платформи - за життя" Валерій Говоров", - уточнили в комісії.

Також відомо, що першим документи на реєстрацію в комісію подав лідер харківського центру "Нацкорпуса", самовисуванець Костянтин Немічев. Також на місце міськї голови претендує колишній мер Харкова Михайло Добкін.

Нагадаємо, що партія" Слуга народу " не висуватиме кандидатів на посаду мера Харкова. Там пояснили причину.

Раніше повідомлялося, що вибір мера Харкова відбутися в кінці жовтня. У ЦВК розповіли подробиці і план заходів.

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ХарківВибори