Выборы мэра Харькова: обнародован календарный план основных мероприятий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 057.ua.

Указано, что избирательный процесс в Харькове начнется 11 сентября.

Так, до этого времени местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления будут заниматься обустройством мест для размещения материалов предвыборной агитации: устанавливать стенды, доски объявлений и т д.

Между тем, граждане имеют право изменить место голосования до 16 сентября, подав соответствующее заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей онлайн или с помощью сервиса "Кабинет избирателя".

Также с 21 по 30 сентября включительно продлится процесс выдвижения кандидатов на пост мэра Харькова от местных организаций партий и от граждан путем самовыдвижения.