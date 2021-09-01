Выборы мэра Харькова: обнародован календарный план основных мероприятий
Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план внеочередных выборов харьковского городского головы. Они состоятся 31 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 057.ua.
Указано, что избирательный процесс в Харькове начнется 11 сентября.
Так, до этого времени местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления будут заниматься обустройством мест для размещения материалов предвыборной агитации: устанавливать стенды, доски объявлений и т д.
Между тем, граждане имеют право изменить место голосования до 16 сентября, подав соответствующее заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей онлайн или с помощью сервиса "Кабинет избирателя".
Также с 21 по 30 сентября включительно продлится процесс выдвижения кандидатов на пост мэра Харькова от местных организаций партий и от граждан путем самовыдвижения.
Напомним, в марте Верховная рада одобрила постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского головы.
Стоит отметить, что ранее, для назначения новых выборов мэра Харькова, не хватало ходатайства секретаря горсовета Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.