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Выборы мэра Харькова: обнародован календарный план основных мероприятий

Новина українською →
Харьков, Среда 01 сентября 2021 11:23
Выборы мэра Харькова: обнародован календарный план основных мероприятий Фото: обнародован план основных мероприятий выборов мэра Харькова (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план внеочередных выборов харьковского городского головы. Они состоятся 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание 057.ua.

Указано, что избирательный процесс в Харькове начнется 11 сентября.

Так, до этого времени местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления будут заниматься обустройством мест для размещения материалов предвыборной агитации: устанавливать стенды, доски объявлений и т д.

Между тем, граждане имеют право изменить место голосования до 16 сентября, подав соответствующее заявление в орган ведения Государственного реестра избирателей онлайн или с помощью сервиса "Кабинет избирателя".

Также с 21 по 30 сентября включительно продлится процесс выдвижения кандидатов на пост мэра Харькова от местных организаций партий и от граждан путем самовыдвижения.

Напомним, в марте Верховная рада одобрила постановление о проведении внеочередных выборов харьковского городского головы.

Стоит отметить, что ранее, для назначения новых выборов мэра Харькова, не хватало ходатайства секретаря горсовета Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.

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