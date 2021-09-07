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В "Слуге народа" объяснили, почему не будут выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова

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Киев, Вторник 07 сентября 2021 09:05
В "Слуге народа" объяснили, почему не будут выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова Фото: заместитель председателя фракции СН Евгения Кравчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, почему партия отказывается от выдвижения своего кандидата на выборы мэра Харькова. По ее мнению, шансов на победу больше у представителей местных партий, чем парламентских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее слова во время эфира на телеканале Украина 24.

По ее словам, подготовку к выдвижению кандидатуры надо было начинать значительно раньше, чтобы иметь сейчас кандидата, который мог бы побороться за "кресло" с теми кто уже выдвинули свои кандидатуры.

"Но на самом деле я бы вернулась к прошлому году, к выборам в 2020 году, местным. Обратите внимание, в областных центрах выигрывали преимущественно представители местных партий, не парламентских", - сказала Кравчук.

Она отметила, что местные выборы тем и отличаются, что очень часто на местах люди отдают предпочтение не политикам, которые "имеют какое-то парламентское измерение", а тех, которые живут, работают и имеют локальную партию на уровне города.

"Я думаю, что так произойдет в Харькове, там очевидно победит кандидат, который представляет местную партию, а не парламентскую", - добавила Кравчук.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия решила не выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова.

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