В "Слуге народа" объяснили, почему не будут выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова
Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук объяснила, почему партия отказывается от выдвижения своего кандидата на выборы мэра Харькова. По ее мнению, шансов на победу больше у представителей местных партий, чем парламентских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее слова во время эфира на телеканале Украина 24.
По ее словам, подготовку к выдвижению кандидатуры надо было начинать значительно раньше, чтобы иметь сейчас кандидата, который мог бы побороться за "кресло" с теми кто уже выдвинули свои кандидатуры.
"Но на самом деле я бы вернулась к прошлому году, к выборам в 2020 году, местным. Обратите внимание, в областных центрах выигрывали преимущественно представители местных партий, не парламентских", - сказала Кравчук.
Она отметила, что местные выборы тем и отличаются, что очень часто на местах люди отдают предпочтение не политикам, которые "имеют какое-то парламентское измерение", а тех, которые живут, работают и имеют локальную партию на уровне города.
"Я думаю, что так произойдет в Харькове, там очевидно победит кандидат, который представляет местную партию, а не парламентскую", - добавила Кравчук.
Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия решила не выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова.