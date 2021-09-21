ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выборы мэра Харькова. Первые кандидаты подали документы: кто они

Новина українською →
Харьков, Вторник 21 сентября 2021 21:42
Выборы мэра Харькова. Первые кандидаты подали документы: кто они Фото: в Харькове появились первые кандидаты на пост мэра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Харькове двое первых кандидатов на должность мэра подали документы на регистрацию. Оба идут на выборы самовыдвиженцами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Первым документы на регистрацию подал лидер харьковского центра "Нацкорпуса" - самовыдвиженец Константин Немичев.

Через некоторое время в территориальную избирательную комиссию прибыл и бывший мэр Харькова - Михаил Добкин. Экс-глава области внес залог в размере 271 тысячи гривен. Он также идет на выборы самовыдвиженцем.

Добкин дважды был мэром Харьковской области - с 2006 по 2010 год и с 2010 по 2014 год.

Избирательная кампания внеочередных выборов в Харькове началась 11 сентября, однако выборы начнутся уже 31 октября текущего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Тотальный карантин или офлайн: как будут работать школы в "желтой" зоне
Тотальный карантин или офлайн: как будут работать школы в "желтой" зоне
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами