Выборы мэра Харькова: подкомитет Рады поддержал проведение осенью

Подкомитет Верховной рады по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии поддержал назначение выборов мэра Харькова осенью 2021 года. Завтра соответствующее постановление рассмотрит профильный комитет.

"На заседании подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии, единогласно поддержали решение о назначении выборов Харьковского городского главы на осень 2021 года. Завтра - комитет и после - рассмотрение Верховной радой Украины", - написал парламентарий.

Напомним, вчера глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко анонсировал, что выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября, а именно 31 октября. Он отмечал, что ВР рассмотрит соответствующее постановление на этой или следующей пленарной неделе.

Как писало РБК-Украина, в Раде взялись за назначение выборов мэра Харькова. Комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления в среду первым должен рассмотреть постановление.

Стоит отметить, что парламенту для назначения новых выборов мэра Харькова не хватало ходатайства секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.

Ранее в Офисе президента заявляли, что выборы мэра Харькова состоятся осенью этого года.