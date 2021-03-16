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Вибори мера Харкова: підкомітет Ради підтримав проведення восени

Автор: Юлія Струк

Підкомітет Верховної ради з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення виборів мера Харкова восени 2021 року. Завтра відповідну постанову розгляне профільний комітет.

Про це повідомив народний депутат, член підкомітету Дмитро Микиша у своєму Telegram.

"На засіданні підкомітету з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, одноголосно підтримали рішення про призначення виборів Харківського міського голови на осінь 2021 року. Завтра - комітет і після - розгляд Верховною радою України", - написав парламентарій.

Нагадаємо, вчора глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня, а саме 31 жовтня. Він зазначав, що ВР розгляне відповідну постанову на цьому або наступному пленарному тижні.

Як писало РБК-Україна, в Раді взялися за призначення виборів мера Харкова. Комітет з питань організації державної влади й місцевого самоврядування у середу першим повинен розглянути постанову.

Варто відзначити, що парламенту для призначення нових виборів мера Харкова не вистачало клопотання секретаря міськради Харкова Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів.

Раніше в Офісі президента заявляли, що вибори мера Харкова відбудуться восени цього року.

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Новини України ХарківвыборыВерховна Рада
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