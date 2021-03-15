В "Слуге народа" рассказали, когда могут пройти выборы мэра в Харькове
Выборы мэра Харькова могут состояться в последнее воскресенье октября, а именно 31 октября. Верховная рада рассмотрит соответствующее постановление на этой или следующей пленарной неделе.
Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге.
По его словам, постановление про назначении выборов Харькова в среду поступит в комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, после чего его рассмотрит Рада.
"Есть срочная необходимость его принимать с точки зрения процедуры проведения выборов, потому что следующие выборы, на которые она попадает - это может быть последнее воскресенье октября. Но надо, чтобы постановление было проголосовано не позднее, чем за 60 дней - это последнее воскресенье соответственно августа. То есть до конца этой сессии, до июля, у нас есть этот временной промежуток, чтобы ее принять", - заявил Корниенко.
Он напомнил, что комитет не мог рассмотреть данный вопрос ранее, поскольку не была полностью соблюдена соответствующая процедура.
Напомним, в Раде взялись за назначение выборов мэра Харькова. Вскоре этот вопрос рассмотрит комитет по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.
Кроме того, для назначения новых выборов мэра Харькова парламенту не хватало ходатайства секретаря горсовета Харькова Игоря Терехова о назначении внеочередных выборов.
Отмечалось, что для запуска процедуры выбора даты в Верховную раду должны были поступить также копия свидетельства о смерти городского главы Геннадия Кернеса и решение горсовета, в котором принимается во внимание факт смерти мэра.
Ранее в Офисе президента заявляли, что выборы мэра Харькова состоятся осенью этого года.